Documentaire

Sur les ourlets de la vallée du Rift en Tanzanie, la pression du climat et des hommes est en train de réduire le territoire des espèces sauvages à une peau de chagrin.

Dernier point d’eau et zone de convergence pour toutes les espèces, les rives de la Ruaha sont devenues un Eden menacé ou s’agglutinent proies et prédateurs : éléphants, lions, babouins, buffles, antilopes… tous doivent apprendre à vivre en commun dans un espace naturel en danger, devenu leur dernier refuge. Vont-elles s’entretuer, s’éteindre lentement ou, au contraire, s’adapter à cette situation inédite ?

Documentaire : LE DERNIER REFUGE

Un documentaire de Jean Barraud & Romain Quillon

