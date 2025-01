Documentaire

A bord de son « Food truck Vélo » spécialement conçu pour l’occasion, Tanguy va sillonner une petite partie de la Belgique pour faire une livraison de graines et étudier le terrain ! Comment bien nourrir les oiseaux pour attirer un maximum de diversité ? Quels types de mangeoires choisir ? Une mangeoire en milieu urbain, sur une terrasse, avec un chat à la maison, c’est possible ? Oui ! Mais alors… comment protéger ces mangeoires des prédateurs… Et comment empêcher les gros oiseaux de les envahir ?

Diversifier les apports en nourriture, multiplier les postes de nourrissage, penser à un petit bar ou carrément une drink station… et vous aurez peut-être la chance comme Pascal, de pouvoir observer plus de 26 espèces différentes chez vous ! C’est aussi l’occasion de faire la connaissance de notre petite mascotte Bernardot, un adorable écureuil roux, espiègle et un peu sans gêne… qui s’invite à la table de tout ce petit monde.

Souvent la beauté tient à peu de chose… Quelques graines de tournesol… Quelques cacahuètes… Des quartiers de pommes… et le bal des mésanges commence !