Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné un document Life exceptionnel pour saisir l’instant magique de la naissance et les débuts périlleux des nouveau-nés.
De Sananda, le petit rhinocéros indien, aux bébés tigres blancs, des animaux naissent tous les jours au zoo de Beauval. Fragiles, ils font l’objet de toute l’attention du personnel. Ces naissances sont à chaque fois des victoires pour enrayer le déclin démographique de certaines espèces menacées.