Documentaire

Il partage nos vies depuis 20 000 ans. En cours de route, il nous a aidés à trouver de la nourriture, à garder notre bétail, à nous protéger de nos ennemis, à nous guider dans des conditions extrêmes et à nous sauver du péril.

Maintenant, il nous réconforte, soulageant la solitude et nous aidant à faire face à la vieillesse. Il est devenu notre allié infaillible. Comment sont nés les chiens ? Comment ces formidables créatures ont-elles pris une telle place dans nos vies ? Comment avons-nous appris à coopérer avec leurs talents uniques et quelles sont les choses incroyables qu’ils font pour nous aujourd’hui ?

Voici les aventures étonnantes de certains de ces animaux remarquables, et les exploits qui en font des héros parmi les hommes. De loup à animal de compagnie, de prédateur à ami fidèle, nous parcourrons le monde pour raconter comment le chien est devenu : LE PREMIER AMI DE L’HOMME.

Réalisateur : Frédéric Fougea