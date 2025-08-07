Documentaire

Situé au nord de l’Utah, dans un des états les plus arides des États-Unis, le Grand Lac Salé s’étend sur plus de quatre mille quatre cents kilomètres carrés.

En son centre se trouve une petite île appelée l’île aux Antilopes. Cette île est une véritable réserve de vie sauvage pour plusieurs espèces rares. Elle abrite notamment l’une des hardes de bisons les plus purs de la planète.

Les bisons s’y sentent tellement bien qu’ils s’y reproduisent rapidement à tel point qu’il faut en réguler le nombre.C’est l’objet de la battue annuelle organisée par les autorités de l’île.

Documentaire : La vie secrète des Lacs – Le Grand Lac Salé, de contrastes et d’extrêmes

Réalisation : Yanick Rose

