Une meute de loups attaque un troupeau de bisons !
Il y a très longtemps, les ancêtres des Mnongs, ethnie des Hauts Plateaux du Vietnam, inventèrent une technique de...
D’où viennent les insectes, les oiseaux et les mammifères ? Grâce aux nouvelles technologies et à de récentes découvertes,...
L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète, mais l’immense majorité de ce volume reste...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ce rapace est l’un des seuls à pouvoir digérer directement les os. S’ils sont trop grands pour être ingurgités,...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ces rongeurs sont une étonnante merveille de l’évolution. Absence de fourrure, résistance au manque d’eau, incisives en dehors de...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Trois-cents kilos de muscles et des griffes de 10 cm de long… Dans les Carpates, les ours sont partout....
Alors que l’huître plate a disparu des eaux de la mer du Nord depuis plusieurs décennies, des chercheurs en...
Au fin fond de la mangrove marécageuse de Bornéo vit un singe unique en son genre…
Les prix des croquettes pour chats ont augmenté de plus de 15 % en 2024, selon les données de l’INSEE....
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Pour les éleveurs de rennes de Laponie, le glouton, un mammifère carnivore, représente une menace majeure : les cervidés...
La chasse à courre est inspirée par les loups
Si les animaux sont à l’évidence dotés d’émotions, comme la joie, la crainte ou la peine, sont-ils capables d’éprouver...
En Espagne, à la fin de la saison de la chasse avec des lévriers podencos, une tradition séculaire et...
Plongée dans les coulisses de groupes extrémistes qui ont en commun la conviction profonde que l’animal est l’égal de...
Le poisson-chat doré ne vit que dans un seul endroit au monde : dans le gouffre du Souffle du...
Dès la fin de l’hiver, la couleuvre rayée cherche à se reproduire à tout prix, formant de véritables nœuds...
