Conférence

Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés et remodelés. Ce sont ainsi des centaines de tonnes de terre à l’hectare qui passent chaque année par le tube digestif des vers de terre. Ce travail assidu permet d’aérer le sol, d’en améliorer la structure par le mélange intime des minéraux et de la matière organique. L’évolution des milieux naturels et modifiés explique la présence ou non des vers de terre qui jouent un rôle fondamental. Ils nous éclairent sur les effets souvent dévastateurs de nos pratiques, notamment agronomiques. Venez découvrir ce que ces animaux rustiques mais si sophistiqués, peuvent nous apporter.

Avec Marcel Bouché.