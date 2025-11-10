Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Insolite : ces objets improbables qui ont été retrouvés dans l’estomac de requins-tigres Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...

Documentaire Un sanctuaire pour les gorilles orphelins du Gabon Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...

Conférence Bilan des connaissances sur l’invasion du frelon asiatique Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit en France avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles...

Documentaire Terré dans le sable, cet ange de mer attend le meilleur moment pour attaquer Pour les anges de mer, la chasse est avant tout une épreuve de patience. Ce requin se camoufle dans...

Documentaire Le plus petit chien du monde prend son bain La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...

Documentaire Ce ptérosaure était aussi grand qu’un avion Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....

Documentaire L’improbable amitié entre un jaguar et un chien Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils se prennent...

Documentaire Baston chez les guêpiers carmin Les guêpiers carmin doivent affronter des fortes chaleurs. Pour faire face, ces oiseaux creusent des nids impressionnants allant jusqu’à...

Documentaire Ce lynx a une dent en chrome Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....

Documentaire Vivre en enfer, créatures du noir Les scientifiques étudient les stratégies d’adaptation d’organismes capables de survivre avec très peu d’oxygène, de lumière et de nourriture...

Documentaire Stress social chez les animaux Et si la vie en communauté ne profitait pas à tout le monde ? Une équipe de recherche internationale...

Documentaire Le cheval artiste – Les messagers de la Furusiya Le Moyen-Orient a connu un âge d’or de la cavalerie ; entre le XIIe et le XVe siècle, le...

Documentaire Chiens sur mesure A la suite de l’invasion britannique de Pékin en 1860, des chiens pékinois, très prisés par la cour impériale,...

Documentaire N’ayez pas l’esprit mal tourné en voyant cette tortue La tortue géante à carapace molle se dissimule dans le lit des rivières pour attraper ses proies. Elle peut...

Documentaire Le singe qui se prend pour un lion Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...

Documentaire C’est pas sorcier – Qui miel me suive Fred et Jamy partent récolter du miel chez un apiculteur et nous parlent du monde fascinant des abeilles. Nous...

Documentaire La planète en ligne de mire Un ornithologue passionné dirige une étude éthologique ambitieuse et de haute technologie : suivre par GPS des milliers d’animaux...

Documentaire Hoanib – Les secrets des éléphants du désert Du sable chaud partout où vous regardez – le Namib est le désert le plus ancien du monde et...