Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international de show de beauté a été organisé pour ce cheval tout autour du monde. Nous suivons les principaux rendez-vous de la saison et visitons de prestigieux haras. Emirs, passion et perfection se sont donnés rendez-vous ! Le Cheval Arabe est un animal dont la personnalité s’est forgée dans les dures conditions de vie du désert et qui contribua à former la plupart des races de chevaux existant dans le monde. Il a inspiré les plus grands artistes. Il a fasciné les hommes. Il a conquis le monde militairement, artistiquement, spirituellement et c’est le seul animal à l’avoir fait.