Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille
À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...
Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement...
Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...
« Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Dans ce bout de forêt du Congo central, Amandine Renaud a créé un refuge, un centre de réhabilitation pour...
Ces fauves engloutissent des côtes de boeuf au petit déj’
C’est la lutte pour la survie dans le désert américain…
Nos chasseurs de pythons, Greg Graziani, Shawn Heflick et Michael Cole, partent en mission aux quatre coins de la...
Si de nombreux chevaux de courses terminent leur carrière tranquillement au pré, certains propriétaires souhaitent leur offrir une seconde...
Les abeilles fascinent par leur rôle essentiel dans la pollinisation et la production de miel, mais elles cachent aussi...
Au Mexique, un demi-milliard de papillons se masse sur des troncs d’arbres. En Australie, des milliers de perroquets sauvages...
Espèce invasive, la carpe asiatique menace l’écosystème de la plus grande ressource mondiale d’eau douce : les Grands Lacs...
L’adoption animale : l’altruisme, cet acte qui offre un véritable avantage au receveur et qui coûte au donneur, est...
Le réchauffement climatique menace la survie des hérissons dont la longévité ne cesse de diminuer. Ce film suit un...
Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...
Les ligres, issus du croisement entre un lion mâle et une tigresse, sont des créatures fascinantes et imposantes. Ces...
Les hippocampes sont les animaux fétiches du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, au point de figurer dans...
Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils...
