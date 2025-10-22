Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à merveille. Images tirées du documentaire « Loup vs ours ».
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
Lorsqu’il s’agit de désigner le requin le plus redoutable au monde, le requin blanc (Carcharodon carcharias) est souvent le...
L’histoire des poules est celle d’un animal qui a conquis la planète, parcouru les cinq continents et pondu sous...
Sur les réseaux sociaux, certains chiens particulièrement compétents semblent capables de communiquer avec leurs maîtres par le biais de...
Les dauphins fascinent depuis toujours par leur intelligence, leur comportement social complexe et leur capacité à interagir avec l’humain....
Chez certains animaux, il n’y a pas de période particulière pour la reproduction donc les batailles pour trouver des...
Il vit sous nos pieds, dans nos murs, et parfois dans nos cœurs… Découvrez la vérité sur le rat,...
La maison des aigles. Le cadre est magnifique : un château médiéval en haut d’une colline alsacienne. On peut...
La fin du semi-confinement est aussi un soulagement pour certains animaux. A la maison les chats étaient nombreux à...
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. La vie des animaux...
En Afrique du Sud, des moutons tiennent compagnie aux rhinocéros et ça fait du bien à tout le monde...
Des poulets géants qui apportent honneur et prospérité
Au cœur de la forêt tropicale de Bornéo, en Indonésie, Aurélien Brulé, alias Chanee, se consacre à la protection...
Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...
Papillons, baleines grises, oiseaux migrent afin de trouver des conditions mieux adaptées à leur survie. Les migrations animales sont...
« Malin comme un singe, rusé comme un renard », ces expressions ne sont pas utilisé par hasard ! Pourtant, l’homme...
Filmé dans l’archipel de Svalbard du cercle polaire Arctique, ce documentaire nous montre la vie quotidienne d’une maman ours...
Plus de 2 000 baleines vivent dans le sanctuaire Pélagos, au large de la France et de l’Italie. Nombre de...
Pour les chats domestiques, tous les jouets du monde ne valent pas une simple boîte en carton. Mais pourquoi...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site