Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Benoit prend le relai d’une maman lémurien qui a abandonné son bébé.
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage En Afrique de l’Est, la musaraigne-éléphant vit à cent à l’heure.
Un grand-père plonge dans ses souvenirs pour nourrir l’imagination animée de sa petite-fille en lui racontant d’où lui vient...
Dans ces eaux troubles et très peu profondes, le requin-marteau est particulièrement à son aise lorsqu’il s’agit de fondre...
Le cerf, symbole de majesté et de tranquillité en forêt, évolue habituellement dans une hiérarchie discrète au sein de...
Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...
Entre autres facultés remarquables, les papillons sont des transformistes. Grâce à leurs couleurs et à leurs motifs, certains sont...
Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...
Dans un monde rempli de créatures effrayantes, être petit, c’est être constamment en danger. Les jeunes dinosaures doivent lutter...
En tête des palmarès Facebook, Instagram, Pinterest ou Flickr, les chats sont, plus que jamais, les stars du web...
Après 8 mois interminable, le moment est venu pour Poppy de mettre bas. Pour cela, elle quitte le groupe...
C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».
