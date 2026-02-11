Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
Dans la savane africaine, les animaux doivent composer avec l’absence d’eau. Cette espèce de zèbre, la plus menacée et...
Les araignées exotiques sont toujours plus nombreuses en Europe : certaines sont importées par des terrariophiles, d’autres, comme la zoropse...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Un groupe de tyrannosaures vs. un groupe de therizinosaures.
Embarquons pour un road-movie avec une jeune hérissonne dont les facultés d’adaptation seront régulièrement mises à l’épreuve. À travers...
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...
Les mouches sont des insectes indésirables et exaspérants. Quand elles tournent en rond en vrombissant frénétiquement, notre première réaction,...
Cachalot est un nom vernaculaire qui désigne toutes les espèces de cétacés à dents classées parmi les Physeteridae —...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
L’existence des escargots se déroule souvent à 20 mètres à la ronde de leur lieu de naissance. Mais chez...
Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...
Le yak, animal robuste et emblématique, demeure encore trop peu connu en dehors de ses terres d’origine. Pourtant, il...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...
Au cœur du Rajasthan s’élève le Palais d’Udaïpur qui a vu se succéder 75 générations de Maharanas de la...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site