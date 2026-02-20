En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à...
Le grand troupeau de pachyrhinosaures doit traverser une rivière pleine de dangers pour achever sa migration.
Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un...
Les attaques de renard sur des animaux domestiques ou sauvages peuvent causer de grandes pertes, en particulier pour les...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
Comment les moutons se font-ils une place en ville ? Marchons avec Julie Lou Dubreuilh, bergère urbaine en Seine-Saint-Denis,...
Lors de la dernière glaciation, l’Amérique du Nord était couverte d’une couche de glace de près de 3 km...
L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...
Dans le Grand Nord canadien, Gordon Buchanan plante son campement près d’une meute de loups arctiques pour les approcher...
Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique,...
10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient....
Le Dr. Buddy Powell étudie les lamantins depuis 30 ans et se trouve au centre de la lutte controversée...
Les araignées sont connues pour leur agressivité et leur intolérance à l’égard de leurs congénères. cependant une trentaine d’espèces...
Plus de 2 000 baleines vivent dans le sanctuaire Pélagos, au large de la France et de l’Italie. Nombre de...
Quatre espèces d’écureuils figurent par les espèces exotiques envahissantes préoccupantes à l’échelle européenne, dont deux sont installées en France....
