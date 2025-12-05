Documentaire

Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant par les sifflements enchanteurs des dauphins, François Serrano s’attelle à percer les messages énigmatiques que renferment ces symphonies sous-marines. En tant qu’ancien compagnon du commandant Cousteau, il plonge dans les profondeurs de l’océan pour dévoiler les secrets de la communication et de l’écholocation des dauphins.

Cette quête de compréhension nous emporte dans une odyssée qui traverse les eaux enchanteresses de la Polynésie jusqu’aux mers vibrantes de la Floride et du Mexique, en passant par les étendues cristallines des Bahamas. Joignez-vous à nous lors de cette expédition extraordinaire et pénétrez au cœur du royaume océanique, où des sons énigmatiques nous lient à un monde envoûtant de communication marine et de beauté inégalée.

Documentaire : La Planète des Géants – Les voix de l’Océan

Un documentaire de Guillaume Vincent

