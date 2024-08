Conférence

Lors de cette conférence, nous exposerons la classification de la famille des Ursidés, puis les différentes hypothèses moléculaires publiées pour expliquer les liens de parenté entre les espèces, en nous focalisant tout particulièrement sur les polémiques liées à l’origine et l’évolution de l’ours polaire (Ursus maritimus), notamment ses relations avec l’ours brun (Ursus arctos). En effet, plusieurs conclusions contradictoires se sont succédées ces dernières années, suggérant une rapide et récente différenciation morphologique de l’ours blanc, ou alors des flux de gènes de l’ours brun vers l’ours blanc, ou réciproquement de l’ours blanc vers l’ours brun, réalisés par l’intermédiaire des seuls mâles, des femelles uniquement, ou encore via les deux sexes. Nous discuterons de la pertinence de ces différentes interprétations. Au final, un scénario évolutif rendant compte de la totalité des données moléculaires disponibles sera proposé grâce à la confrontation avec les données paléontologiques, paléo-climatologiques et éthologiques.