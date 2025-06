Documentaire

Venu des fleuves de l’Est, le silure a colonisé la quasi-totalité des lacs, canaux et rivières d’Europe depuis 1950. A l’âge adulte, ce géant ne rencontre aucune concurrence, et trône au sommet de la chaine alimentaire aquatique.

Aloses, brochets, ou encore canards, rien ne lui résiste. Il s’adapte rapidement, et apprend même à s’échouer volontairement pour attraper des pigeons ! Il est devenu le plus grand poisson d’eau douce d’Europe, bien plus grand et lourd que les pêcheurs qui ont facilité son irrésistible conquête. Après plus d’un demi-siècle de terreur et d’impunité, faut-il déclarer « nuisible » cet envahisseur ? Pour y répondre, le film présente les points de vues contrastés des pêcheurs pro et anti silure, relayés par les écologistes. Il documente les travaux objectifs du biologiste Frédéric SANTOUL qui cherche à résoudre une énigme: pourquoi, dans tous les cours d’eaux où il a été introduit, le silure n’a-t-il éliminé aucun autre poisson ?

Un documentaire de Bertrand LOYER.