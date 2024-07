Documentaire

Requins, raies, méduses mais aussi otaries, caïmans ou encore serpents de mer… Avec 36 000 animaux marins, répartis sur 5 000 m2, Nausicaa est le plus grand aquarium de France! Situé à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord Pas de Calais, ce gigantesque complexe emploie 150 professionnels. Aquariologistes, vétérinaires, soigneurs, animateurs ou encore entraîneurs… Leur objectif ? En mettre plein les yeux aux 70 000 visiteurs qui viennent chaque année découvrir cet espace hors du commun. Entre la préparation des spectacles d’otaries et de lions de mer, les soins apportés aux poissons et aux crocodiles ou encore l’entretien des espaces naturels reconstitués comme la jungle humide, le marécage et ses piranhas ou encore la forêt immergée… Immersion dans cet aquarium de la démesure Un documentaire d’Edouard Bergeon.