Au Venezuela, un crapaud a une technique folle pour échapper aux prédateurs.
En Afrique de l’Est, la musaraigne-éléphant vit à cent à l’heure.
C’est une scène que beaucoup imaginent : traverser le tunnel de verre d’un grand aquarium océanique, lever les yeux...
À partir de 2010, Alessandro De Maddalena a organisé de nombreuses expéditions sur les grands requins blancs, en collaboration...
Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils...
Au Sri Lanka, dans les ruines de la cité antique Polonnaruwa, une espèce unique de singe a colonisé les...
Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…
Connaissez-vous le narval, surnommé « la licorne des mers » ? Le narval, surnommé « la licorne des mers...
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Une biologiste spécialisée dans la faune sauvage utilise son chien pour pister les loups qu’elle recense. Mais comment suivre cet...
Le castor est un infatigable bâtisseur dont les constructions profitent à d’autres espèces. Les agriculteurs, de leur côté, se...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
Les chameaux, ces créatures majestueuses des déserts arides, sont souvent perçus comme des animaux exotiques et résistants, capables de...
La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...
Lily et Luna, jeunes femelles chouettes, sont élevées par deux spécialistes qui leur enseignent les rudiments de la chasse...
Sur les rives du fleuve Luangwa en Zambie, Olimba, femelle léopard dans la force de l’âge, est une chasseuse hors pair. La danse macabre qu’elle...
La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels strictement endémiques. Comme dans de...
Contre toute attente, l’iguane de l’Atacama parvient à s’en sortir de justesse.
Le Pantanal est un des derniers sanctuaires au monde d’animaux sauvages. Régions de marais situées entre la cordillère des...
La France est le 2e pays après les États-Unis à posséder le plus d’animaux de compagnie. Près de 8...
