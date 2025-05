Conférence

Les animaux tels que les cochons, les vaches, les moutons ou les poules sont de véritables enseignants de vie, aussi sensibles et uniques dans leur personnalité que peuvent l’être les chiens et les chats. Mais pour pouvoir apprendre à les connaître, il y a lieu de tourner le dos aux fausses croyances qui ont conditionné notre perception de ces animaux. Interrogeant la considération morale et politique qu’il porte à ces derniers, le public part à la rencontre de Maya, vache de combat destinée à la boucherie, Gila, truie issue d’un laboratoire d’expérimentation animale, ou encore Tawaki, cheval au lourd parcours de maltraitance et de résilience.