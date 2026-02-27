Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser avec l’homme dans le monde Arabe. Un docu-fiction où le narrateur, un comte Polonais, nous entraîne dans un voyage saisissant des Pyramides d’Egypte aux dunes du Qatar. Un film servi par de précises reconstitutions et une exceptionnelle recherche iconographique. Le Cheval Arabe est un animal dont la personnalité s’est forgée dans les dures conditions de vie du désert et qui contribua à former la plupart des races de chevaux existant dans le monde. Il a inspiré les plus grands artistes. Il a fasciné les hommes. Il a conquis le monde militairement, artistiquement, spirituellement et c’est le seul animal à l’avoir fait.