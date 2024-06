Documentaire

Au milieu des collines verdoyantes de la Normandie, un spectacle étonnant : des centaines d’hectares de verdure et des centaines de bisons paissant paisiblement ! C’est l’œuvre de toute une vie, celle d’un éleveur normand, amoureux des bisons. Et quand il s’agit de vacciner le troupeau, ce n’est pas de tout repos ! Course effrénée, au péril de la vie de l’éleveur, instinct sauvage et stratégie de cow-boy. Le dépaysement est total, l’émotion aussi, et la Normandie prend des allures d’Amérique.

Réalisateur(s) : Jean-Luc Desbonnet et Laurent Sbasnik

Auteur(s) : Philippe Gougler

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2010