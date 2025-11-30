C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en Espagne.
Un documentaire de Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....
Quand les chiens deviennent de véritables œuvres d’arts ! Un documentaire de Camille Antoni
Les chiens sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, et leur santé est une...
Il ne lui manque que la parole
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...
Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...
L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...
Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement...
Frédéric Pignon est un artiste équestre qui a été élevé dans une famille passionnée par les chevaux. Il nous...
Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de La...
Gros plan sur l’une des créatures les plus résistantes de la planète, qui peuple la Terre depuis trois-cents millions...
Depuis 20 ans, la biologiste Dr. Cecilia Kierulff lutte pour sauver le tamarin lion à tête dorée de l’extinction....
Deux ans dans la vie d’un potager sans pesticides, propice à la vie foisonnante d’une foule d’insectes et de...
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
L’archipel des Bijagos accueille la seule colonie d’hippopotames connue à vivre en eau salée. Savane, forêts et mangroves y...
Il s’agit de la plus grande migration du monde en terme de biomasse. Afin d’échapper aux prédateurs, les animaux...
A La Réunion, certains s’emploient à protéger le littoral et la faune aquatique à tout prix. Comme Claire, scientifique...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
