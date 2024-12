Conférence

Souvent considéré à tort comme « le monde du silence », l’océan est sonore. Le vent, la glace, les activités humaines et surtout la faune qui y vit créent un paysage sonore riche et varié. Parmi les animaux les plus acoustiquement actifs nous retrouvons les cétacés. Evoluant dans un milieu où la lumière pénètre peu mais où les ondes sonores se déplacent rapidement, les dauphins et les baleines ont développé des mécanismes de production sonore particuliers leur permettant d’émettre des clics, des sifflements ou encore des vocalisations. Enregistrer ces sons dans la nature permet d’améliorer les connaissances sur ces animaux, les sons deviennent des indicateurs de leur présence et permettent ainsi d’évaluer la fréquentation et l’importance d‘un site pour les espèces. C’est le principe des suivis par acoustique passive. Cette conférence présentera donc cet outil de recherche et son application dans la mer d’Iroise pour améliorer les connaissances sur les populations côtières de mammifères marins.