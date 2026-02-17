Les cachalots dorment à la verticale et se font des câlins.
Une découverte faite en 1977 en Alaska pourrait-elle nous donner un indice sur cette mystérieuse série d’attaques ?
La fourmi balle de fusil est l’une des plus grandes espèces de fourmi au monde.
Majestueux, puissants et fascinants, les éléphants ne cessent d’étonner par leurs comportements hors du commun. Derrière leur silhouette imposante...
La nature ne cesse de nous émerveiller par ses trésors insoupçonnés, et parmi eux, la capacité de régénération de...
Le phoque gris n’a pas la fibre paternelle ! Chaque mâle dévore en moyenne 12 petits par an malgré...
Le jeu est une composante importante de la vie animale. Pourtant, ce n’est pas une activité essentielle à la...
Les oiseaux sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur capacité à voler, mais aussi pour leur diversité en...
Des millions de crabes rouges de l’île Christmas, au nord-ouest de l’Australie, migrent chaque année vers la mer pour...
La vie de certains hommes a été fondamentalement bouleversée par les requins. Ils font le récit de leur expérience....
La relation entre un propriétaire d’animal de compagnie et son cher félin est souvent profonde, faite de confiance et...
Voir cet oiseau se nourrir et utiliser différemment les deux parties de son bec est un spectacle fascinant.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Après l’avoir remise en liberté et avoir passé des années à l’observer, les soigneurs hésitent sur la conduite à...
Petite île au large des côtes mexicaines, Roca Partida est placée sur la «route des requins» des îles Galapagos...
Les animaux ont toujours fait partie des « outils » quotidiens des instituts de recherche médicale. Aujourd’hui, l’avancée des connaissances a...
Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...
On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux...
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Ces Tursiops, aussi appelés Dauphins à grand nez, ont développé une technique de chasse aussi risquée qu’efficace, qui se...
Le caméléon nain est l’un des plus petits reptiles du monde. On ne le trouve que sur une île,...
