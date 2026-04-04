Cette vidéo produite par National Geographic Animaux nous plonge dans l’univers sensoriel fascinant des éléphants, en se concentrant sur...
Cette conférence, tenue lors de la Journée de l’animal 2021 à Lorient, réunit Mathilde Chapelet-Baron, docteure en biologie moléculaire,...
Cela fait des années qu’un tel événement ne s’était pas produit aux États-Unis. Bien que le loup ait été...
Le corbeau a longtemps souffert d’une réputation injuste, souvent associé aux présages funestes ou à une esthétique macabre dans...
Le panda géant, avec sa silhouette ronde, ses taches noires caractéristiques autour des yeux et son allure débonnaire, est...
En Inde du sud, trois clans de singes se partagent un territoire vaste mais qui se réduit de plus...
Ce documentaire nous plonge dans les profondeurs de la préhistoire pour redécouvrir l’un des prédateurs les plus redoutables que...
Le spinosaure était un dinosaure géant, le plus grand chasseur que la Terre ait jamais porté. Le carcharodontosaure était...
Les tempêtes, ces manifestations puissantes et imprévisibles de la nature, bouleversent non seulement l’environnement humain, mais également le monde...
Madison Stewart est une Australienne qui, dès son plus jeune âge, a plongé sur la Grande Barrière de corail...
La baleine bleue, majestueuse géante des océans, incarne à elle seule la démesure du monde marin. Avec une longueur...
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
À Mayotte, au large de la côte nord-est de Madagascar, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a...
Découvrons comment les animaux ont développé à travers plusieurs générations leur propre médecine leur permettant de se soigner grâce...
Le Laos, le pays au million d’éléphants, pourrait perdre son emblème national. À l’horizon 2030, ces débonnaires pachydermes sont...
Gérald Ariano se retrouve en immersion dans le quotidien des soigneurs animaliers du Zooparc de Beauval. Nourrissage, dressage et...
Homme et animal sont-ils si différents que ça ? Bien des cultures et idéologies ont tenté d’établir une séparation...
Délimité par la presqu’île de Giens, le nord de la Sardaigne et le sud de la Toscane, le sanctuaire...
Les montagnes constituent un habitat des plus impitoyables pour les espèces animales les plus faibles. Quelques bêtes y vivent....
Dans le Parc national de Luangwa Sud, en Zambie, la saison sèche s’avère fatale pour certaines espèces qui peinent...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site