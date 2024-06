Documentaire



« Les nuits sont très courtes, l’été en Norvège le soleil ne se couche pas ! On dort 6 heures et on travaille 6 heures… » On les surnomme les seigneurs de la mer de Barentz! Ils sont une poignée seulement comme Julien Edouard, capables de tenir la mer durant 50 jours en gardant cette cadence infernale et un moral d’acier. A 37 ans ce malouin est déjà un « ancien » dans le métier, la mer du Groenland et la mer de Barents sont devenues son décor quotidien. Son navire l’Ocean Tiger, un immense crevettier brise-glace, traque la « crevette nordique » réputée être la meilleure espèce sauvage au monde. Ce crustacé grossit

lentement dans les eaux pures du grand Nord auxquelles il doit la qualité, la fermeté, et la saveur de sa chair. Le navire-usine est une machine rentable qui ne retourne à quai que pour débarquer ses prises et assurer la relève des équipages. Dans ses cales il stocke un trésor chèrement gagné. L’Ocean Tiger est détenteur des seuls quotas européens négociés auprès du Groenland, soit 2600 tonnes par an. Tout ce qui est rare est…cher ! Le gourmet, lui, devra débourser 30 € pour en obtenir un kg. Un reportage de Sophie Morand et Hervé Colosio.