Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à...
Le grand troupeau de pachyrhinosaures doit traverser une rivière pleine de dangers pour achever sa migration.
Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve...
Les tigres sont symboles de beauté et de puissance. Découvrez en plus sur ces félins striés, quels types de...
En Autriche, un insecte très étrange a une méthode bien particulière pour pondre des oeufs.
Pour les humains, l’adoption est une conséquence d’un désir d’enfant et de générosité. Qu’en est-il pour les animaux ?...
De plus en plus de loups vivent dans nos forêts et, parfois, s’aventurent même dans des localités. Il ne...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, Léa, une jeune lionne de deux ans, vient de...
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Le Rocher des Aigles à Rocamadour abrite plus de trois cent cinquante rapaces dont cinquante espèces différentes. Du condor...
Depuis une dizaine d’années, la primatologue Jill Pruetz, de l’Université d’Iowa, étudie le comportement des chimpanzés de Fongoli, au...
Excellent pisteur au grand nez, chien d’arrêt plein de vivacité, il est le compagnon idéal des randonnées tous terrains....
La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.
Au-delà des portraits d’une sélection d’espèces appartenant à la faune européenne, ce documentaire vous fera découvrir l’insolite comportement de...
Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...
