Les programmes gouvernementaux de contrôle des requins qui utilisent des techniques et des méthodes contestées, pratiquent le plus grand abattage marin de l’histoire en détruisant des écosystèmes marins entiers. Les lignes de tambour appâtées et les filets à requins sont de vaines tentatives pour protéger les nageurs et les surfeurs. L’efficacité de ces méthodes archaïques a été scientifiquement réfutée. Ils représentent non seulement une menace pour les requins, une espèce largement menacée, mais aussi pour une multitude d’autres espèces marines. L’objectif de ce documentaire est d’exposer ces pratiques et de contribuer à une prise de conscience autour de la question pour amorcer un changement mondial, alors que la population de requin ne cesse de diminuer mettant en péril la survie même de l’espèce et de la biodiversité.

Réalisateur : Andre Borell

Cast : Layne Beachley, Paul de Gelder, Madison Stewart, Ocean Ramsey