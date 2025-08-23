À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.
L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...
Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.
Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...
Dans les montagnes de l’État mexicain du Michoacan, des millions d’insectes parmi les plus fascinants que la nature ait...
Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Comme les autres animaux de compagnie, les chats ne supportent pas la solitude. Selon certaines études, une solitude prolongée...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Ce mâle est poussé par le désir de s’accoupler avec la mère des oursons, et il ne reculera devant...
Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des...
Par son abondance de nourriture, la mer de Cortés est un lieu privilégié pour les baleines à bosse, qui...
La baie de Fundy, sur la côte est du Canada, est un territoire unique où les plus grandes marées...
Dans le parc ornithologique du Pont de Gau, Carolina De Salvo rencontre Frédéric Lamouroux. Il est ornithologue et il...
Les grands prédateurs de l’océan jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique des milieux marins. Ces redoutables chasseurs, au...
Dans la province de Safi au Maroc, Hossein a adopté Jnah, un sloughi qui est sa seule arme. Depuis...
