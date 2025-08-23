Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment se nourrit une sangsue ? À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....

Documentaire Cet oiseau utilise ses ailes comme des nageoires Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.

Conférence Mammouths et compagnie L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...

Documentaire Le concombre de mer, curiosité marine nécessaire à l’écosystème Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.

Documentaire Analyse d’un fossile exceptionnel de bébé dinosaure C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.

Documentaire À la recherche du léopard des neiges au sommet des montagnes Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.

Documentaire Le long voyage des anguilles de Nouvelle-Zélande Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.

Podcast Comment la génétique peut-elle nous raconter la vie des cétacés ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...

Documentaire L’incroyable voyage du monarque, papillon migrateur Dans les montagnes de l’État mexicain du Michoacan, des millions d’insectes parmi les plus fascinants que la nature ait...

Documentaire Le lézard, le grillon et la mante Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...

Article Comment occuper votre chat pendant votre absence ? Comme les autres animaux de compagnie, les chats ne supportent pas la solitude. Selon certaines études, une solitude prolongée...

Documentaire La vie des animaux nocturnes Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...

Documentaire Des oursons traversent un cours d’eau dangereux pour fuir un mâle menaçant Ce mâle est poussé par le désir de s’accoupler avec la mère des oursons, et il ne reculera devant...

Documentaire L’île aux léopards Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des...

Documentaire Les techniques de chasse des immenses baleines à bosse Par son abondance de nourriture, la mer de Cortés est un lieu privilégié pour les baleines à bosse, qui...

Documentaire Canada – Une faune face aux pires conditions du monde ! La baie de Fundy, sur la côte est du Canada, est un territoire unique où les plus grandes marées...

Documentaire Le flamant rose se maquille Dans le parc ornithologique du Pont de Gau, Carolina De Salvo rencontre Frédéric Lamouroux. Il est ornithologue et il...

Documentaire Les grands prédateurs de l’océan Les grands prédateurs de l’océan jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique des milieux marins. Ces redoutables chasseurs, au...