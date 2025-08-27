Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se teinte inéluctablement de rouge, leur donnant une réputation de carnassiers barbares.
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
La nature regorge de créatures fascinantes aux caractéristiques surprenantes, et parmi elles se trouve la Myrmecia forficata, une espèce...
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Au printemps 2016, un couple de faucons crécerelles choisit le centre de Vienne pour y bâtir son nid. Si...
A la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, un crocodile du Nil se souvient de la glorieuse époque où ses...
Leurs maîtres les hébergent parfois dans des conditions d’insalubrité : cages exiguës, pièces aveugles, etc. Où les vigiles achètent-ils...
Roger et Jilsan font partie de l’ethnie des Antanouch. Ils travaillent pour Qit Mineral Madagascar, une société minière qui...
Ce furent d’abord les vachers qui apprirent des berbères, cet art de monter vif et rapide. C’est dans une...
C’est en Amérique centrale, sur les côtes du Guatemala, que vit l’une des 700 espèces d’iguanidés: l’iguane vert. Entre...
Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
À Rio de Janeiro, le coati, un cousin du raton laveur très attendrissant, quitte parfois sa jungle natale pour...
