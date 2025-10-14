La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant pour tuer 30 humains.
Pour survivre sous la surface gelée du lac Baïkal, le phoque de Sibérie doit être capable d’explorer les environs...
Legadema se met sur la piste d’un babouin, un de ses ennemis jurés. Elle arrive à l’attraper, mais tout...
Après 6 mois sans pluie, ce marigot est le seul point d’eau terrestre des environs. Tous les animaux s’y...
Du chant envoûtant des baleines aux puissants cliquetis des cachalots, les cétacés déploient une étonnante palette de sons pour...
Dans la Cienaga de Zapata, plus connue sous le nom de « Baie des Cochons », une espèce caractéristique...
Chez les autruches, c’est le mâle qui prend en charge les petits. Vivant en solitaire, il doit assumer seul...
Une femelle léopard et sa petite ont réussi à s’enfuir et à éviter l’attaque du lion. Très vite, ce...
Les pêcheurs ont une bonne prise, mais les prédateurs naturels de ces harengs ne vont pas leur faciliter la...
L’accouplement chez les hérissons, c’est tout une histoire ! À l’hôtel des hérissons, Max va nous prouver qu’il faut...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
Avoir un fauve à la maison, c’est aussi facile que dangereux. Au delà du danger, des corvées et de...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...
Dans l’ouest de la partie canadienne des montagnes Rocheuses, on trouve un petit animal solitaire dont les exploits titanesques...
Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...
Le dernier bison sauvage de Roumanie a été abattu en 1790. Aujourd’hui, le plus grand bovidé d’Europe est de...
Sur le continent africain, un éléphant est tué toutes les vingt-six minutes, chassé pour son ivoire ou sa...
Au Costa Rica, une grenouille envoie des coups de pieds spectaculaires.
En Colombie-Britannique, à l’extrémité ouest du Canada, les falaises au bord du Pacifique abritent une population de loups unique...
