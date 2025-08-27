Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images tirées de la série documentaire « Monde mortel ».
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...
Le cordon ombilical se détache alors que le bébé est encore dans l’utérus, ce qui oblige l’éléphante à mettre...
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
Sur une planète en mouvement constant, balayée par le cycle des saisons, la vie animale doit s’adapter pour se...
Dans les vallées profondes et reculées des Pyrénées centrales, Rémi s’engage pudiquement et prudemment sur la voie de notre...
Au Vénézuela, cela paraît plutôt simple…
Frédéric Pignon nous partage sa rencontre avec Templado, un étalon devenu son mentor. Ce cheval fougueux et majestueux lui...
Même si les fourmis moissonneuses représentent 90 % de l’alimentation du lézard cornu du désert, elles sont loin d’être...
Les espèces animales disposent d’armes pour attaquer, comme les carnassiers et leur mâchoire redoutable, ou se défendre, comme les...
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
La parade nuptiale de ces oiseaux est hypnotisante, d’autant plus quand on y assiste depuis les hauteurs.
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...
L’abeille carniolienne est originaire de Slovénie. Les habitants de ce petit pays des Balkans nourrissent un profond respect pour...
En Ouganda vivent deux ennemis éternels: le varan et le crocodile du Nil. Le premier est passé maître des...
