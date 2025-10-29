L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Leurs maîtres les hébergent parfois dans des conditions d’insalubrité : cages exiguës, pièces aveugles, etc. Où les vigiles achètent-ils...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
A Anchorage, il n’est pas rare de croiser un ours ou un élan que l’on appelle ici orignal. Mais...
Depuis plusieurs mois, Alan, ingénieur en logistique polaire et Julian, reporter officiel de marine, préparent leur expédition vers le...
Il était une fois en Sibérie, montre les dessous de la caméra de Joël Farges, sur le tournage de...
Tous les propriétaires de chiens savent que certains de nos aliments peuvent être dangereux pour nos compagnons à quatre...
Exposée à l’est, la Côte de Nuits est l’une des régions viticoles les plus prestigieuses de Bourgogne, faisant partie...
Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques,...
Les histoires de famille existent même chez les cachalots. Huit nouveaux petits sont nés dans cette tribu de mammifères...
Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
L’aventure de deux scientifiques, partis observer et étudier les requins gris dans leur milieu naturel, au large de l’île...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site