Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les chevaux sauvages de l’Alberta Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...

Conférence Vautour Phœnix : la réintroduction réussie du Gypaète barbu Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus...

Article Pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière ? Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...

Documentaire Humains et chevaux : vers un nouveau paradigme Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...

Documentaire Apprendre à faire caca à un bébé panda Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.

Article Les friandises naturelles pour chiens : un choix sain pour votre compagnon Les propriétaires de chiens sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et naturelle pour leurs...

Documentaire Allosaure VS stégosaure L’allosaure est un spécialiste de l’embuscade. Mais le stégosaure est le dinosaure le mieux cuirassé de son temps.

Documentaire Attaques d’ours grizzly ! Le grizzly est décidément le plus grand prédateur des Amériques !

Documentaire C’est pas sorcier – Rapaces Le Rocher des Aigles à Rocamadour abrite plus de trois cent cinquante rapaces dont cinquante espèces différentes. Du condor...

Documentaire Le refuge qui redonne la liberté aux singes-araignées Au Costa Rica, Adelina Schutt réalise le rêve que son père et elle ont toujours partagé : venir en...

Documentaire Les loutres ne connaissent pas la tromperie Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...

Documentaire Ce que nous ignorons des acariens cannibales Nos matelas abritent un monde invisible peuplé d’acariens aux rôles multiples : prédateurs, proies ou charognards. Grâce à de...

Documentaire Sur la terre des dinosaures – Mers cruelles Voici 149 millions d’années, des milliers de femelles alphalmosaures convergent vers des eaux coralliennes peu profondes pour donner naissance...

Documentaire Destination pêche – Allier, le rendez-vous des amateurs Ragondins et castors sont, entre autres, des espèces que l’on peut observer sur l’Allier. Quant au peuplement piscicole, il...

Documentaire Les lions du Botswana Dans le nord du Botswana, non loin du delta de l’Okavango, dans la réserve de Selinda, la population de lions...

Documentaire Quels sont les pouvoirs de transformation des animaux ? Que se soit pour chasser ou pour échapper aux chasseurs, il faut savoir se rendre invisible. Cache-cache, maquillage, et...

Documentaire Delgado : une méthode d’élevage unique ! Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...

Documentaire À quoi ressemblaient les dinosaures? Aucun film n’a autant influencé notre représentation des dinosaures que le « Jurassic Park » de Steven Spielberg, sorti en 1993....