Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...
Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus...
Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.
Les propriétaires de chiens sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et naturelle pour leurs...
L’allosaure est un spécialiste de l’embuscade. Mais le stégosaure est le dinosaure le mieux cuirassé de son temps.
Le grizzly est décidément le plus grand prédateur des Amériques !
Le Rocher des Aigles à Rocamadour abrite plus de trois cent cinquante rapaces dont cinquante espèces différentes. Du condor...
Au Costa Rica, Adelina Schutt réalise le rêve que son père et elle ont toujours partagé : venir en...
Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...
On a rarement vu plus émouvant !
Nos matelas abritent un monde invisible peuplé d’acariens aux rôles multiples : prédateurs, proies ou charognards. Grâce à de...
Voici 149 millions d’années, des milliers de femelles alphalmosaures convergent vers des eaux coralliennes peu profondes pour donner naissance...
Ragondins et castors sont, entre autres, des espèces que l’on peut observer sur l’Allier. Quant au peuplement piscicole, il...
Dans le nord du Botswana, non loin du delta de l’Okavango, dans la réserve de Selinda, la population de lions...
Que se soit pour chasser ou pour échapper aux chasseurs, il faut savoir se rendre invisible. Cache-cache, maquillage, et...
Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...
Aucun film n’a autant influencé notre représentation des dinosaures que le « Jurassic Park » de Steven Spielberg, sorti en 1993....
Suite à la raréfaction de la grande alose en Garonne Gironde et Dordogne, un moratoire interdit depuis 2008 la...
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