Documentaire

Tanguy Dumortier nous emmène en Afrique, ce continent fascinant, pour un voyage haut en couleurs. Les couleurs fascinent, émerveillent, éblouissent. Partant du noir et du blanc, les couleurs de l’Afrique sont celles de l’infinie variation des tons de l’arc en ciel. Du rose, du bleu, de l’ocre, du rouge, du gris, du jaune, du vert… Mais au-delà de leur beauté, ces couleurs, comme les motifs – zébrures pois et autres taches – ont leur importance et leur rôle à jouer, qu’il s’agisse de se montrer ou de se cacher, de se faire adorer ou de se faire craindre. Du plus petit au plus grand, ces motifs constituent un véritable arsenal destiné à brouiller la vue de l’ennemi, à se camoufler, à se fondre dans le paysage ou dans les frondaisons…

Des couleurs trouvent leurs origines dans les sources d’alimentation de la faune, des variations infinies qui permettent aux animaux de l’Afrique de supporter le climat du grand continent ! Certains animaux africains ont aussi donné les noms de leur palette chromatique à des couleurs, comme le » fauve » qui replonge nos esprits dans des images de savane peuplées de lions et lionnes se déplaçant nonchalamment sous le beau soleil couchant d’Afrique…