Documentaire Ces deux herbivores parviennent à faire fuir les lions Le lion adulte n’a pas de prédateur naturel dans la savane, mais quand des mastodontes sont dans les parages,...

Documentaire Chaque nuit peut être mortelle pour les tarsiers Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...

Documentaire Face à face mortel entre lions et buffles d’Afrique Dans la savane africaine, chaque chasseur joue sa vie à chaque attaque. Au cœur de la savane africaine, chaque...

Documentaire La guerre des chefs chez les chimpanzés : qui sera le mâle alpha ? Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides,...

Documentaire Elle vit entourée de lions, de guépards et de hyènes ? Au cœur de la Namibie, une famille hors du commun a transformé son ranch en refuge pour les grands...

Documentaire Une meute de lycaons s’attaque à des impalas La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...

Documentaire Des rhinocéros aux bébés tigres blancs du Zoo de Beauval Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...

Documentaire Ce gang de singes rackette les gens Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.

Documentaire Le territoire des léopards, à la vie à la mort Le léopard est une espèce de félins de la sous-famille des panthérinés. Ce félin présente un pelage fauve tacheté...

Documentaire Passion tortues Au cours de ses études vétérinaires, Brieuc Fertard s’intéressa plus particulièrement à la pathologie des reptiles. Il dirige aujourd’hui...

Documentaire La revanche du castor Autrefois très présent en Europe, le castor a failli disparaître. Chassé pour sa chair et sa fourrure, il n’en restait plus...

Article Combien coûte un lykoï ? Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...

Documentaire Les derniers macaques de l’Atlas La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....

Documentaire Le chien sauvage : un corps fait pour courir Si les chiots deviendront bientôt de redoutables prédateurs, il faut d’abord qu’ils survivent jusqu’à l’âge adulte, car le danger...

Documentaire Les animaux sauvages d’Europe – Le phoque gris Le phoque gris (Halichoerus grypus) est un mammifère marin appartenant à la famille des phocidés. Ce pinnipède, reconnaissable à...

Documentaire Des élephants aux comportements très inhabituels Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...

Documentaire Le loup : un pêcheur indomptable ? Une espèce en pleine mutation Le loup de Colombie-Britannique se lance à la conquête de l’eau, pêche le saumon et nage. D’après plusieurs spécialistes,...

Documentaire Bruxelles sauvage, faune capitale À Bruxelles, tomber nez à nez avec un renard est devenu courant. Les animaux sauvages – goupils, faucons, lérots,...