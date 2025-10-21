Les esprits affamés traquent nos océans et les nouvelles découvertes d’aujourd’hui révèlent l’intelligence extraordinaire de nombreux prédateurs marins. Ces...
Le lion adulte n’a pas de prédateur naturel dans la savane, mais quand des mastodontes sont dans les parages,...
Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...
Dans la savane africaine, chaque chasseur joue sa vie à chaque attaque. Au cœur de la savane africaine, chaque...
Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides,...
Au cœur de la Namibie, une famille hors du commun a transformé son ranch en refuge pour les grands...
La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.
Le léopard est une espèce de félins de la sous-famille des panthérinés. Ce félin présente un pelage fauve tacheté...
Au cours de ses études vétérinaires, Brieuc Fertard s’intéressa plus particulièrement à la pathologie des reptiles. Il dirige aujourd’hui...
Autrefois très présent en Europe, le castor a failli disparaître. Chassé pour sa chair et sa fourrure, il n’en restait plus...
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....
Si les chiots deviendront bientôt de redoutables prédateurs, il faut d’abord qu’ils survivent jusqu’à l’âge adulte, car le danger...
Le phoque gris (Halichoerus grypus) est un mammifère marin appartenant à la famille des phocidés. Ce pinnipède, reconnaissable à...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Le loup de Colombie-Britannique se lance à la conquête de l’eau, pêche le saumon et nage. D’après plusieurs spécialistes,...
À Bruxelles, tomber nez à nez avec un renard est devenu courant. Les animaux sauvages – goupils, faucons, lérots,...
Le sanglier, animal mystérieux à l’instinct grégaire et à l’activité nocturne, reste difficile à surprendre et à observer. Ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site