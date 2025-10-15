La civelle, ou pibale, l’alevin de l’anguille, est très prisée, car les gastronomes l’achètent à prix d’or. Il y a quelques années, sa pêche a enrichi de nombreuses personnes. Mais la civelle a été classée en 2009 sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction par l’UICN, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Sa pêche est maintenant soumise à des quotas drastiques et sévèrement surveillée par des patrouilles nocturnes.
Réalisateur : Pascal Carron – Bertrand DEVEAUD