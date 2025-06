Documentaire

Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent au cœur de l’une des dernières forêts primaires du continent. Sur plusieurs saisons, ce film aux images incroyables suit une horde qui vient de perdre sa matriarche et dont une jeune femelle prend la tête. Cette dernière a une lourde responsabilité : elle doit guider les siens à travers la forêt pour trouver de nouveaux pâturages tout en les protégeant des attaques des loups.

Réussira-t-elle en dépit de son inexpérience et avec pour seuls guides ses gènes et son instinct ?