Située dans le nord-ouest de la France, Rouen, capitale de la Normandie, est une ville fascinante pour ses richesses culturelles, son histoire médiévale et ses paysages environnants. Si vous avez l’opportunité de visiter cette ville ou d’y passer quelques jours, vous serez surpris par la diversité des activités que vous pouvez y faire.

Alors, que faire autour de Rouen ? Voici un guide des incontournables à découvrir autour de Rouen.

1. Explorer le cœur historique de Rouen

Commencez votre découverte de la ville par une balade dans le centre historique. Rouen est réputée pour son architecture gothique et ses rues pavées où vous pourrez vous imprégner de l’atmosphère médiévale.

La cathédrale Notre-Dame de Rouen

L’un des monuments phares de la ville est la cathédrale Notre-Dame. Ce chef-d’œuvre gothique, immortalisé par Claude Monet dans sa série de peintures, est un incontournable. Sa façade majestueuse, ses vitraux colorés et sa tour-lanterne impressionnante vous plongeront dans l’architecture gothique normande. Ne manquez pas de grimper les marches de la tour pour profiter d’une vue panoramique sur la ville.

Le Gros-Horloge

En vous promenant dans la rue du Gros-Horloge, vous découvrirez cette horloge astronomique du XIVe siècle. Elle orne une arche enjambant la rue principale et est un symbole fort de la ville. Passez sous l’arche et explorez ensuite les petites rues alentour, pleines de boutiques charmantes, de cafés et de maisons à colombages typiques.

La place du Vieux-Marché et Jeanne d’Arc

Rouen est également connue pour être la ville où Jeanne d’Arc fut jugée et exécutée en 1431. La place du Vieux-Marché, en plus d’être l’un des endroits les plus animés de la ville, est le lieu où elle a été brûlée vive. Une croix marque cet événement tragique, et vous y trouverez également l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, au design moderne qui contraste avec l’architecture médiévale environnante.

2. Plonger dans l’histoire et les musées

Rouen regorge de musées qui valent le détour, qu’ils traitent d’art, d’histoire ou de sciences.

Le musée des Beaux-Arts

Ce musée abrite une collection impressionnante de peintures européennes, avec des œuvres allant du XVe au XXIe siècle. Vous pourrez y admirer des tableaux de maîtres tels que Monet, Géricault, Delacroix et Modigliani. L’entrée est gratuite, ce qui en fait une halte incontournable pour les amateurs d’art.

Le musée de la Céramique

Rouen a une longue tradition de céramique et de faïence. Ce musée situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle présente des collections allant de la Renaissance au XIXe siècle, illustrant l’évolution de cet art artisanal.

L’historial Jeanne d’Arc

Ce musée moderne et interactif vous propose de revivre le procès de Jeanne d’Arc à travers des reconstitutions multimédias. Une expérience immersive qui vous plongera dans l’un des chapitres les plus célèbres de l’histoire de France.

3. Admirer les espaces verts et les bords de Seine

Pour une pause nature en plein cœur de la ville, Rouen offre plusieurs espaces verts où flâner et se détendre.

Le Jardin des Plantes

Ce magnifique jardin botanique, créé au XIXe siècle, est parfait pour une promenade en famille ou entre amis. Vous pourrez y découvrir une grande variété de plantes et d’arbres rares, des serres tropicales et un petit lac, le tout dans une ambiance calme et apaisante.

Les quais de Seine

Rouen est traversée par la Seine, et une balade le long des quais est un excellent moyen de découvrir la ville sous un autre angle. Vous y trouverez des bars, des restaurants et des zones aménagées pour vous asseoir et profiter de la vue sur le fleuve et les ponts environnants. Si vous êtes à Rouen lors d’un festival ou d’un événement (comme l’Armada de Rouen), les quais s’animent particulièrement avec des activités, des concerts et des expositions.

4. Partir à la découverte des alentours

Si vous disposez de quelques jours supplémentaires, vous pourrez profiter de la proximité de Rouen avec des lieux emblématiques de Normandie.

Le village de Lyons-la-Forêt

Situé à seulement 40 minutes en voiture de Rouen, Lyons-la-Forêt est classé parmi les plus beaux villages de France. Ce charmant village aux maisons à colombages est niché dans l’une des plus grandes forêts de hêtres d’Europe, parfaite pour les randonnées et les balades en pleine nature.

L’abbaye de Jumièges

À environ 30 minutes de Rouen, les ruines de l’abbaye de Jumièges sont impressionnantes par leur majesté. Cet ancien monastère bénédictin, fondé au VIIe siècle, offre un spectacle fascinant avec ses hautes arches encore debout et sa végétation luxuriante. C’est un lieu de sérénité et d’histoire, idéal pour une escapade culturelle.

Les falaises d’Étretat

Si vous aimez les paysages naturels époustouflants, une visite aux falaises d’Étretat s’impose. Situées à environ une heure de Rouen, ces falaises de craie blanche qui plongent dans la mer offrent des panoramas à couper le souffle. Vous pouvez y faire des randonnées ou tout simplement admirer les formations rocheuses spectaculaires comme l’Aiguille et l’Arche.

5. Profiter des spécialités locales

Rouen est également une destination de choix pour les amateurs de gastronomie. La Normandie est réputée pour ses produits locaux, et la ville regorge de restaurants et de marchés pour satisfaire toutes les envies.

Les plats normands

Ne manquez pas de goûter aux spécialités régionales comme le canard à la rouennaise, un plat emblématique de la ville, ou encore la tarte normande aux pommes. La Normandie étant la région du fromage, vous pourrez également savourer le fameux camembert, le livarot ou encore le pont-l’évêque dans les fromageries locales.

Les marchés

Pour une immersion dans la culture locale, rendez-vous aux marchés de Rouen, comme le marché Saint-Marc (le dimanche matin) qui est l’un des plus grands et plus anciens de la ville. Vous y trouverez des produits frais, des spécialités locales et de l’artisanat, tout en profitant de l’ambiance conviviale et animée.

Conclusion : que faire autour de Rouen ?

Rouen, avec son riche patrimoine historique, ses musées, ses espaces verts et ses environs pittoresques, est une destination incontournable pour les amateurs de culture, de nature et de gastronomie. Que vous soyez de passage pour un week-end ou en vacances prolongées, la ville et ses alentours sauront vous surprendre et vous charmer.

De la cathédrale Notre-Dame aux falaises d’Étretat, en passant par les ruines de l’abbaye de Jumièges, Rouen et sa région offrent un éventail d’activités variées, alliant détente, découverte et émerveillement.