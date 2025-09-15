En Finlande, le lac Saimaa s’étend sur 500 km et abrite des milliers d’îles où les hommes vivent depuis...
C’est l’une des plus belles… et des plus dangeureuses d’Europe, avec ses nombreux siphons et contre courants. A l’approche...
La cathédrale de Coutances est connue pour son architecture gothique impressionnante, avec ses voûtes élancées, ses arcs-boutants et ses...
L’Argentine, ce vaste pays d’Amérique du Sud, est un véritable concentré de culture, de paysages époustouflants et de traditions...
Un siècle après l’annexion de la Franche-Comté, ce palais au coeur de Besançon est édifié pour marquer la puissance...
Talamanca, la plus haute chaîne de montagnes d’Amérique Centrale, abrite d’inévitables exploitations intensives de bananes qui normalisent le paysage...
Le Médoc est un paradis pour les baigneurs et les randonneurs. C’est ici que l’on produit les meilleurs vins...
Un voyage entre contes, légendes et réalités à bord du bus qui relie Téhéran à Gorgan, dans la province...
L’Himalaya en toile de fond, les champs en terrasse et les ruisseaux font de la Vallée de Kangra un...
L’ Australie, cette île aussi large que les États-Unis, compte 26 000 kilomètres de côtes… Autant de plages, de...
Le film explore une Amsterdam en perpétuelle mutation, où l’art devient un moyen d’expression, de résistance et d’embellissement. Entre...
Découverte en 1767 par le navigateur Anglais Samuel Wallis, l’île de Wallis demeure méconnue. Très isolé dans l’océan Pacifique,...
Nous vous emmenons à la découverte des iles d’Oléron.
Le Yucatán, État du Mexique, est connu pour ses plages du Golfe du Mexique et pour ses ruines mayas....
Traverser l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona et la Californie en suivant la route...
Nichée au cœur des Alpes françaises, la région du lac d’Annecy se dévoile comme un écrin de beauté naturelle,...
Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui le lieu touristique français le plus visité après Paris. Ce site exceptionnel, classé au patrimoine...
Cracovie est une ville historique et culturelle située dans le sud de la Pologne. C’est l’une des destinations les...
La montagne corse est le berceau de la culture et de l’identité insulaires. Les Corses sont fiers de leur...
Olga Ugart, ingénieure, nous fait partager sa vie dans les rizières : près de 40 000 hectares bordent le...
