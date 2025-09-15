Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Finlande : survie et traditions au bord du Lac Saimaa En Finlande, le lac Saimaa s’étend sur 500 km et abrite des milliers d’îles où les hommes vivent depuis...

Documentaire Les kayakistes des Gorges du Verdon C’est l’une des plus belles… et des plus dangeureuses d’Europe, avec ses nombreux siphons et contre courants. A l’approche...

Documentaire Coutances : connectée au Mont-Saint-Michel La cathédrale de Coutances est connue pour son architecture gothique impressionnante, avec ses voûtes élancées, ses arcs-boutants et ses...

Article 4 infos insolites sur l’Argentine L’Argentine, ce vaste pays d’Amérique du Sud, est un véritable concentré de culture, de paysages époustouflants et de traditions...

Documentaire L’ancien Hôtel de l’Intendance de Besançon Un siècle après l’annexion de la Franche-Comté, ce palais au coeur de Besançon est édifié pour marquer la puissance...

Documentaire Costa Rica : Cultiver le fruit des Dieux Indiens Talamanca, la plus haute chaîne de montagnes d’Amérique Centrale, abrite d’inévitables exploitations intensives de bananes qui normalisent le paysage...

Documentaire Au Village Western, des vacances pas comme les autres Le Médoc est un paradis pour les baigneurs et les randonneurs. C’est ici que l’on produit les meilleurs vins...

Documentaire Les légendaires chauffeurs de bus Un voyage entre contes, légendes et réalités à bord du bus qui relie Téhéran à Gorgan, dans la province...

Documentaire L’Inde par les petits trains – La vallée de Kangra L’Himalaya en toile de fond, les champs en terrasse et les ruisseaux font de la Vallée de Kangra un...

Documentaire Une communauté unie pour l’environnement L’ Australie, cette île aussi large que les États-Unis, compte 26 000 kilomètres de côtes… Autant de plages, de...

Documentaire Amsterdam, une galerie à ciel ouvert Le film explore une Amsterdam en perpétuelle mutation, où l’art devient un moyen d’expression, de résistance et d’embellissement. Entre...

Documentaire Île méconnue : le royaume secret de Wallis Découverte en 1767 par le navigateur Anglais Samuel Wallis, l’île de Wallis demeure méconnue. Très isolé dans l’océan Pacifique,...

Documentaire Îles d’Oléron – Îles Atlantiques Nous vous emmenons à la découverte des iles d’Oléron.

Documentaire A la découverte du nord de Cancún dans la péninsule du Yucatán au Mexique Le Yucatán, État du Mexique, est connu pour ses plages du Golfe du Mexique et pour ses ruines mayas....

Documentaire La grand-route de l’Amerique Traverser l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona et la Californie en suivant la route...

Documentaire Ces Français se rendent chaque été dans le plus beau lac des Alpes Nichée au cœur des Alpes françaises, la région du lac d’Annecy se dévoile comme un écrin de beauté naturelle,...

Documentaire Mont Saint Michel : au coeur du patrimoine mondial Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui le lieu touristique français le plus visité après Paris. Ce site exceptionnel, classé au patrimoine...

Documentaire A la découverte de Cracovie en Pologne Cracovie est une ville historique et culturelle située dans le sud de la Pologne. C’est l’une des destinations les...

Documentaire L’anti-GR20 : la montagne corse au calme La montagne corse est le berceau de la culture et de l’identité insulaires. Les Corses sont fiers de leur...