Article

Nichée dans l’océan Atlantique, à environ 1000 kilomètres au sud-ouest du Portugal continental, l’île de Madère est un paradis volcanique où se mêlent falaises escarpées, forêts luxuriantes, villages pittoresques et traditions encore vivaces.

Surnommée la perle de l’Atlantique, elle séduit par sa diversité naturelle et culturelle. Une semaine suffit à s’imprégner de sa beauté, à condition de bien organiser son séjour. Alors que voir à madère en une semaine ?

Voici un itinéraire détaillé pour découvrir tout ce que cette île a de plus magique, en seulement 7 jours, sans se presser mais sans rien manquer non plus.

Jour 1 : Funchal, cœur vibrant de l’île

Commencez votre séjour par Funchal, la capitale. Ville dynamique et accueillante, elle combine le charme du Portugal traditionnel à une atmosphère insulaire douce et fleurie.

Le matin, explorez le marché des Lavradores, un incontournable pour ressentir l’âme locale. Fruits exotiques colorés, poissons argentés comme l’espada (poisson-sabre noir), et fleurs tropicales éclatantes forment un tableau vivant.

« On dit que Funchal a été nommée ainsi à cause du fenouil (“funcho” en portugais) qui poussait à profusion sur ses collines. »

Ensuite, montez dans le téléphérique pour rejoindre le quartier de Monte. Le trajet de 15 minutes vous offre une vue spectaculaire sur la baie, les toits rouges de la ville et les montagnes environnantes.

En redescendant, flânez dans la vieille ville (Zona Velha) où les portes des maisons ont été transformées en œuvres d’art. Terminez la journée par un dîner avec vue sur le port, en dégustant du thon grillé ou une cataplana de fruits de mer, accompagné d’un vin blanc sec de Madère.

Jour 2 : Monte et les traditions revisitées

Retour à Monte pour découvrir cette fois le jardin tropical Monte Palace, un lieu magique où cohabitent koi japonais, carpes géantes, azulejos portugais et sculptures africaines. Les jardins se déploient en paliers, offrant à chaque niveau un nouveau point de vue sur Funchal et la mer.

« Le jardin appartient à la fondation José Berardo, qui a voulu en faire un lieu de rencontre entre cultures et végétations du monde entier. »

Visitez également l’église de Nossa Senhora do Monte, qui attire de nombreux pèlerins, notamment pour son rôle dans l’histoire européenne : c’est ici que repose le dernier empereur d’Autriche-Hongrie.

Puis, offrez-vous une descente en carros de cesto, les fameux traîneaux en osier poussés par deux hommes en habits blancs. Une tradition surprenante qui mêle folklore et amusement pur.

Pour le déjeuner, optez pour un petit restaurant de Monte proposant du bolo do caco, ce pain moelleux à l’ail, souvent servi avec de la viande ou des légumes grillés. Vous pouvez ensuite visiter le musée CR7 si vous êtes amateur de football, car Cristiano Ronaldo est né ici.

Jour 3 : Immersion nature avec les levadas de Rabaçal

Le troisième jour, partez à l’ouest de l’île, dans la région de Rabaçal. C’est ici que vous découvrirez les fameuses levadas, ces canaux d’irrigation typiques de Madère, bordés de sentiers de randonnée époustouflants.

La Levada das 25 Fontes est sans doute la plus célèbre : un sentier de 9 km aller-retour à travers des forêts denses et humides, de tunnels rocheux et de cascades cristallines.

« Les levadas sont nées de la nécessité d’irriguer les cultures dans les zones sèches de l’île. Aujourd’hui, elles sont devenues un joyau du tourisme vert. »

Préparez-vous à croiser une nature exubérante : lauriers, fougères géantes, fleurs sauvages, et oiseaux endémiques. La cascade des 25 Fontes, avec ses vasques d’eau fraîche et sa végétation luxuriante, offre un cadre parfait pour une pause.

À proximité, la Levada do Risco mène à une haute chute d’eau spectaculaire. L’itinéraire est plus court mais tout aussi captivant. Si vous êtes véhiculé, arrêtez-vous à la Maison de Rabaçal, un ancien pavillon de chasse transformé en refuge pour randonneurs.

Jour 4 : À l’ouest, terres volcaniques et piscines naturelles

Direction l’extrémité ouest de l’île pour un changement de décor total. Commencez par Cabo Girão, une falaise de 580 mètres de haut avec une plateforme en verre offrant une vue vertigineuse sur l’Atlantique.

« On raconte que les cultivateurs descendaient autrefois en rappel pour atteindre leurs champs accrochés aux parois. »

Poursuivez vers Porto Moniz, célèbre pour ses piscines naturelles de lave. Ces bassins creusés par la mer permettent de se baigner dans une eau claire, entre les rochers noirs et les vagues qui viennent s’écraser tout autour. Une expérience à la fois relaxante et spectaculaire.

Ne manquez pas Seixal, un charmant village au bord de l’eau, réputé pour sa plage de sable noir et sa cascade tombant dans l’océan. L’eau y est plus chaude qu’ailleurs, et la vue sur les montagnes en arrière-plan est sublime.

Pour le déjeuner, goûtez à la brochette de bœuf sur laurier (espetada), typique de Madère, souvent servie suspendue à un crochet au-dessus de la table.

Jour 5 : Le charme bucolique du nord-est et Santana

Le cinquième jour vous emmène vers le nord-est, plus humide et plus verdoyant. Votre première étape : Santana, avec ses maisons typiques aux toits de chaume et murs colorés. Même si certaines sont là pour les touristes, d’autres sont encore habitées.

« Les habitants les recouvraient autrefois de paille pour se protéger des pluies abondantes du nord. »

Dans cette région, vous trouverez une Madère plus rurale, plus authentique, où le temps semble s’être arrêté. Continuez votre route jusqu’au parc naturel de Queimadas, point de départ de la randonnée jusqu’à la Caldeirão Verde, un impressionnant cirque naturel au cœur de la forêt de lauriers classée par l’UNESCO.

Faites une halte à Faial, un autre village pittoresque, où les champs en terrasses dessinent des motifs harmonieux sur les pentes.

En soirée, optez pour une pension de famille dans les hauteurs, où l’on vous servira souvent une cuisine faite maison, accompagnée d’un vin doux de Madère ou d’un verre de poncha.

Jour 6 : À la conquête des sommets – Pico do Arieiro et Pico Ruivo

Si vous aimez les grands espaces, le sixième jour sera l’apogée de votre semaine. Le sentier entre le Pico do Arieiro (1818 m) et le Pico Ruivo (1862 m) est l’un des plus impressionnants d’Europe.

Vous marcherez au-dessus des nuages, longerez des crêtes vertigineuses, passerez dans des tunnels creusés à même la roche, et croiserez une faune discrète mais présente.

« Ce sentier semble suspendu dans le ciel. Par beau temps, on voit les deux côtes de l’île à la fois. »

C’est une randonnée exigeante, mais faisable pour des marcheurs réguliers. Pensez à partir tôt, bien équipé : chaussures solides, lampe frontale, eau et coupe-vent. Si vous ne vous sentez pas de faire l’aller-retour, vous pouvez aussi accéder au Pico Ruivo par un sentier plus court au départ d’Achada do Teixeira.

Le retour en voiture par les routes de montagne, sinueuses et paisibles, est un plaisir en soi. Arrêtez-vous dans un petit bar pour un café et admirez la mer de nuages qui entoure les sommets.

Jour 7 : Ponta de São Lourenço et détente en bord de mer

Pour le dernier jour, explorez le paysage totalement différent de la pointe est de l’île, plus sèche, plus lunaire, plus exposée au vent. La randonnée à la Ponta de São Lourenço est facile, mais offre des vues spectaculaires sur les falaises rouges et l’Atlantique infini.

« C’est ici que le soleil se lève le plus tôt sur Madère, et les couleurs à l’aube sont irréelles. »

Après cette balade revigorante, accordez-vous un moment de détente à Machico. Sa plage de sable doré (importé du Sahara) est parfaite pour se baigner ou simplement lézarder. Vous pouvez aussi visiter Caniçal, ancien village de pêcheurs devenu port industriel, où l’on trouve encore de bonnes adresses de fruits de mer.

Pour clôturer votre séjour :

Offrez-vous un massage dans un spa avec vue sur l’océan.

Achetez du vin de Madère ou des souvenirs artisanaux.

ou des souvenirs artisanaux. Dînez dans un restaurant panoramique pour un dernier coucher de soleil mémorable.

Terminez la soirée avec un dernier verre de poncha – rhum agricole, miel de canne et jus de citron – boisson emblématique et chaleureuse, à l’image de l’île.

Conseils pratiques pour une semaine réussie à Madère

Pour profiter au maximum de votre séjour :

Louez une voiture : indispensable pour explorer en liberté. Les routes sont bien entretenues, même si elles sont parfois étroites.

: indispensable pour explorer en liberté. Les routes sont bien entretenues, même si elles sont parfois étroites. Préparez des vêtements pour toutes les saisons : il peut faire chaud en bord de mer et froid dans les montagnes, le tout en une journée.

: il peut faire chaud en bord de mer et froid dans les montagnes, le tout en une journée. Réservez à l’avance vos hébergements, surtout en été.

vos hébergements, surtout en été. Goûtez les spécialités locales : bolo de mel, sabres noirs à la banane, patelles grillées, vin doux…

« À Madère, on mange bien, on dort bien, et surtout, on respire. »

Bilan : une semaine à Madère, et l’envie d’y revenir

En sept jours, vous aurez vu le meilleur de Madère : ses villes animées, ses jardins exotiques, ses montagnes grandioses, ses falaises vertigineuses, ses villages intemporels et ses eaux cristallines.

Vous repartirez sans doute avec :

Des images à couper le souffle ,

, Des souvenirs vivants de paysages contrastés ,

, Et l’envie, peut-être, de revenir pour explorer encore plus.

Conclusion : une semaine à Madère, un voyage inoubliable

Explorer Madère en une semaine, c’est s’offrir une aventure sensorielle et émotionnelle, entre falaises démesurées, forêts enchantées, villages suspendus dans le temps et traditions bien vivantes. Chaque journée apporte son lot de découvertes : la douceur de vivre de Funchal, la fraîcheur mystérieuse des levadas, la puissance brute des sommets, ou encore la tranquillité des petits ports de pêche.

« Ce qui marque le plus à Madère, ce n’est pas seulement ce que l’on voit, c’est ce que l’on ressent. »

L’île vous invite à ralentir, à marcher, à goûter, à contempler. Elle vous pousse à vous reconnecter à la nature, mais aussi à vous-même. Que l’on vienne en quête de paysages, de randonnées, de gastronomie ou simplement de calme, Madère répond toujours présente, généreuse et surprenante.

En sept jours, vous n’aurez peut-être pas tout vu. Mais vous aurez vécu l’essentiel : l’âme d’une île unique, au caractère volcanique, au cœur vibrant, et à l’accueil sincère.

Et surtout, vous repartirez avec cette sensation rare : celle d’avoir laissé un petit morceau de vous là-bas… et d’avoir emporté Madère avec vous.