Documentaire

Paju attaque cette nouvelle saison en beauté, avec non seulement un nouveau décor, mais un reportage exceptionnel tourné sur la Grande Traversée des Alpes, cet itinéraire qui permet de relier le Léman à la Méditerranée. C’est cette aventure que Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz partageront avec Virginie Brawand, désormais installée à La Pacoresse, la cabane du Ski-club de Lausanne, à Orgevaux. A pied, du Léman à la Méditerranée ? Sur le papier et à la louche, ça donne le vertige: grosso modo 600 kilomètres de marche à travers quatre parcs naturels, pour un dénivelé positif qui correspond à trois fois la hauteur de l’Everest! Une marche de cinq semaines à travers les Alpes, ponctuées de rencontres lumineuses et de paysages à couper le souffle. Un documentaire de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz pour Passe-moi les jumelles.