Documentaire



Même ceux qui ne sont jamais allés à New York en connaissent ses nombreux quartiers avec leurs identités marquées. Il n’y a pas si longtemps rares étaient les touristes qui osaient s’aventurer jusqu’à Harlem. Aujourd’hui, même le Bronx est devenu fréquentable. Quant à Brooklyn, tout le monde s’y précipite pour croiser les artistes et les hipsters de la nouvelle économie. Bien évidemment, le cœur de la ville reste toujours Manhattan. Tout cela vient du fait que New York est une star à part entière au cinéma, dans les séries télé, et incontournable dans la littérature et la musique. C’est la porte de l’Amérique, excessive, lumineuse, vertigineuse, une Babel cosmopolite bâtie sur l’un des plus grands ports du monde.

New York reste la première destination touristique américaine. Mais comment s’aime-t-on dans la ville de tous les superlatifs ? Un documentaire réalisé par François Cauwel.