Documentaire

De la côte méditerranéenne aux immensités sahariennes, l’Algérie recèle une incroyable palette de paysages, de cultures et de richesses naturelles.

Avec ses villes au patrimoine architectural étonnant, des sites romains remarquablement conservés, un des plus beaux déserts du monde et surtout une population ouverte et orientée vers l’avenir, le plus grand pays d’Afrique dispose d’atouts exceptionnels.

Tiré du film : » Découvrir le monde – Algérie, Grande bleue, grand Sud »

Réalisation : Pierre Brouwers

