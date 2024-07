Documentaire



La réputation de Hérald, homme aux multiples talents, a fait le tour de l’île : instituteur, musicien, free-rider et ancien parachutiste, il est moniteur de parapente et rêve d’ouvrir de nouvelles voies de vol à l’intérieur des terres. Pour atteindre la zone de décollage, il faut monter en 4×4 par des chemins de terre escarpés et chaotiques.

Hérald emmène Talia pour un vol tout en douceur, durant 1H. Derrière les nuages, se cache la vallée de la Maruapo. Elle serait, d’après la légende, le lieu de passage des âmes provenant des grottes funéraires. Elle fut longtemps considérée comme tabou par les Tahitiens. Ils survolent la vallée de la Punaruu. On dit ici que celui qui n’a pas goûté aux oranges de la vallée de la Punaruu ne peut pas savoir ce qu’est une orange. Les meilleures sont situées à 800 mètres d’altitude, au cœur d’un cirque rocheux encadré par trois monts et la crête du Diadème.

De retour au sol, Talia l’emmène découvrir la vallée de Papehue où se trouvent des réserves naturelles, une faune et une flore exceptionnelles, comme le Monarque, oiseau en voie de disparition, une des espèces protégées de l’île. Ils se rendent sur le marae Arahurahu qui s’étend sur plus de 500 m2, parfaitement restauré, avec ses somptueuses statues en pierre et en bois.

Réalisation : Frederic Henry