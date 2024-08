Documentaire

Chaque été, la population de l’île de Ré, la plus chère et la plus chic de France, est multipliée par dix. Les vacanciers viennent y chercher une authenticité et un art de vivre. Protégé du tourisme de masse, ce bout de terre est resté à 80% inconstructible. Comment ceux qui y vivent et y travaillent perçoivent-ils les contraintes liées à sa préservation ? Sur place, comment les ostréiculteurs, les pêcheurs, les savonniers, les sauniers ou les agriculteurs défendent-ils leurs traditions ? Quel regard portent les anciens sur ce paradis, lieu de villégiature pour les familles riches et les stars du showbizz, relié au continent par un pont ?