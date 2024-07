Documentaire

L’Aubonne s’écoule avec grâce et douceur, parfois comme une furie qui peut tout emporter dans ses crues. Ses eaux cristallines reflètent dans ses méandres une nature encore préservée. On peut s’y promener et se laisser emporter, le long de paysages enchanteurs et intacts, où le temps est comme suspendu. Garde pêche, Sylvain Kramer nous emmène dans un voyage au fil de l’eau, à la découverte des amoureux de l’Aubonne et des gens qui s’en occupent.