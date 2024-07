Documentaire



L’Allier est un département aux richesses insoupçonnées. L’une des dernières rivières sauvages d’Europe, portant le même nom, traverse l’Auvergne du nord au sud, dévoilant des paysages d »exception. On y pratique une technique de navigation ancestrale et l’on y déguste la spécialité locale : le pâté aux pommes de terre. Sur les rives de la rivière, Vichy offre des trésors d’architecture. À Moulins et dans sa campagne, sont conservés des joyaux méconnus de l’art pictural du Moyen-âge à la Renaissance. Dans le sud du département, au pied des monts d’Auvergne, les majestueuses gorges de la Sioule sont un paradis pour les amoureux de canoë-kayak et de nature sauvage