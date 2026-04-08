Documentaire

Les Indiens Mayorunas vivent le long de la rivière Javary. Leur village est difficile d’accès, et le trajet jusque là-bas prend souvent la forme d’une aventure.

Mais quelque que soit le temps que l’on met pour les rejoindre, la rencontre avec les Indiens Mayorunas vaut toujours la peine.

Accompagnés cette fois d’Evandeque, un capitaine de bateau baroudeur et de Mowgli, un guide d’origine amérindienne, nous faisons la rencontre du shaman du village qui nous laisse assister à deux rituels traditionnels très importants.

Un documentaire de Patrick Profit.